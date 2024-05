MONSELICE - La comunità cristiana di tutta la provincia è in lutto per la perdita di uno dei suoi esponenti più appassionati e attivi. Un infarto ha improvvisamente stroncato a 57 anni Andrea Carraro, storico volto dell’Azione cattolica. Originario di Roncaglia di Ponte San Nicolò e residente a Monselice da 25 anni, Andrea Carraro si è spento nel primo pomeriggio di domenica scorsa. Era andato con il fratello Marco nelle montagne bresciane per fare un’escursione e rilassarsi. La montagna era la sua grande passione, un luogo dove ritrovare la sua dimensione e meditare. Andrea è venuto a mancare nel suo elemento: poco dopo le 13, mentre camminava, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Il fratello lo ha immediatamente soccorso e, vedendo che la situazione era grave, ha composto il 118. I sanitari sono giunti rapidamente sul posto con l’elicottero, ma non c’è stato nulla da fare. La moglie Rossana Bonato e il figlio maggiore Tommaso hanno appreso della morte del loro caro poco dopo, mentre si trovavano al consiglio diocesano.



IL CORDOGLIO

La notizia si è diffusa rapidamente tra tutti gli attivisti dell’Azione cattolica, lasciandoli sgomenti e impreparati. Perché Andrea Carraro stava bene, era una persona energica e piena di vivacità interiore. La vita gli aveva riservato grandi soddisfazioni: una famiglia splendida e un lavoro di prestigio come marketing manager alla casa editrice Wolters Kluwer. Nel tempo libero, si era sempre dedicato al volontariato in parrocchia e all’impegno pastorale. Assieme alla moglie, aveva seguito più di qualche giovane e adulto nell’iniziazione cristiana. Catechista, consigliere pastorale, presidente vicariale e responsabile diocesano dell’Azione cattolica ragazzi, componente del consiglio diocesano: Andrea aveva ricoperto molti ruoli nella chiesa padovana e locale. Professare la sua religiosità e manifestarla in modo concreto lo rendeva felice.

IL RICORDO

«Il suo motto era "accompagnare le persone a crescere nella fede" - racconta un amico - Certo, non tutti hanno fede e nessuno va condannato per questo. Ma incontrare persone così sicuramente aiuta. Andrea era intelligente, perspicace, approfondiva gli argomenti. Per Monselice è una perdita grossissima». Quindici anni fa, si era messo a disposizione anche alle elezioni amministrative, candidandosi a consigliere comunale in una lista civica. Gli amici dell’Azione cattolica, sgomenti, gli dedicano un affettuoso ricordo: «Proprio poche settimane fa avevi concluso, assieme a noi, l’intenso percorso di preparazione dell’EduFestival. Forse anche in questo momento ci stai fornendo un’occasione di alta (anzi altissima) formazione per imparare a leggere il presente, interpretando il futuro, con la chiara memoria del passato. Ora sperimentiamo solamente la mancanza e non possiamo far altro che affidarci a Dio Padre, custodendo nel nostro cuore e nella nostra mente le pennellate della vita di Andrea nelle nostre vite, che restano come tracce che spronano a vivere la quotidianità con autenticità e come espressione di una fede concreta». Andrea Carraro lascia la moglie, i figli Tommaso, Marta e Matteo, i genitori e i fratelli. Le esequie si celebreranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Bortolo.