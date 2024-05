Va in fiamme il divano, i vigili del fuoco salvano una ragazza che era svenuta per il fumo respirato

ROVIGO - I vigili del fuoco che entrano nell'appartamento pieno di fumo e con il divano in fiamme, portando fuori la ragazza che era svenuta per le esalazioni di fumo e rianimandola immediatamente con l'ossigeno, tanto da poter poi questa riprendersi ed essere in buone condizioni. Poteva essere questione di poco, però, perché la serata diventasse una tragedia. Tutto è avvenuto dopo le 22 di venerdì 31 maggio. Per motivi al momento non noti, nell'appartamento che si trova in un condominio tra corso del Popolo e via Bruno, nel quale vivono due giovani, il divano ha preso fuoco e mentre una delle due è riuscita a scappare e dare l'allarme, l'altra è svenuta per il fumo che ha rapidamente invaso i locali e pure altri appartamenti del palazzo. I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente e come detto, per prima cosa hanno salvato la ragazza con l'ossigeno, mentre sopraggiungevano anche i sanitari del Suem, poi hanno spento l'incendio. I carabinieri a loro volta hanno isolato la zona e controllato che nulla intralciasse i soccorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA