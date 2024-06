ROVIGO - Il termine che ormai è entrato in uso è “impresentabili”. Si tratta di candidati che hanno procedimenti giudiziari alle spalle o in corso, che si ritiene farebbero meglio ad astenersi dal presentarsi al voto. Nessuno di questi ha condanne definitive che ne determinino l’ineleggibilità, ma si tratta, insomma, di una questione definita morale, etica, perché se poi scattassero condanne o queste passassero in giudicato, creerebbero imbarazzo all’organismo dove operano, oltre che ai loro partiti o liste. In ogni caso la storia è piena di persone che si trovavano in tali condizioni e comunque si sono candidate e sono state elette, con ruoli anche di rilievo nazionale.

FATTO NUOVO

Non si ricorda, però, tale situazione a Rovigo e sono addirittura due i candidati consiglieri comunali finiti nella lista dei 45 “impresentabili”. Numero che è stato reso noto dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo durante la seduta plenaria servita a riferire l’esito dei controlli sui candidati. Nel dettaglio, 32 violano il Codice di autoregolamentazione, mentre 13 erano già sindaci o assessori di sette Comuni sciolti per mafia.

A finire nella lista sono Mariano Magarotto e Leopoldo Osti. Il primo è candidato consigliere nella lista Alleanza dei moderati Rossini sindaco, mentre il secondo è in corsa per la lista Valeria Cittadin sindaco.

La posizione giudiziaria dei due è diversa, seppure entrambi ricadano nei criteri del Codice citato. Magarotto è stato rinviato a giudizio dal Gip di Rovigo il 14 dicembre scorso, con l’udienza fissata in Tribunale il 20 giugno, imputato di bancarotta fraudolenta. Osti, per la stessa ipotesi di reato, ha riportato una condanna in primo grado a due anni di reclusione e attualmente è in corso il giudizio davanti alla Corte d’Appello di Venezia con la prossima udienza il primo luglio.

Il Codice di autoregolamentazione, approvato dalla Commissione antimafia e in uso dal 2015, definisce i criteri di candidabilità rispetto alla situazione giudiziaria ed è uno strumento che partiti o liste possono adottare o meno, a propria scelta.

LE REAZIONI

Dai due candidati sindaci arrivano lapidarie parole sul caso. Rossini risponde che «al momento non ci risulta alcun obbligo di legge che proclami la incandidabilità di un cittadino a fronte di un rinvio a giudizio. Essendo garantisti, riteniamo che le condanne definitive siano una competenza della magistratura e nessuno è condannabile in assenza di un verdetto definitivo della competente autorità».

Sostanzialmente identiche le parole di Cittadin. «I casellari giudiziari dei candidati nella mia lista sono pubblicati sul sito valeriacittadinsidaco.it. Chiunque può consultarli. Sono tutti sono immacolati. Compreso quello di Leopoldo Osti, perché in merito al procedimento evidenziato dalla Commissione non è stata emessa una sentenza passata in giudicato. L’Italia è un Paese libero dove vige il principio di non colpevolezza salvo condanna definitiva. Principio che è a tutela di tutti e che tutti siamo chiamati a rispettare».

Al chiedere se non possa comunque essere un danno d’immagine per la lista, Cittadin si ferma a quanto detto prima.