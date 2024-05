Colonie feline abbandonate, le Guardie zoofile: «Ci siamo subito interessati del problema con il Comune»

ROVIGO Le Guardie zoofile non si sono disinteressate delle colonie feline abbandonate, anzi. Tutto parte dalla denuncia di una volontaria che aveva segnalato come da settimane delle oasi di gatti siano in stato di abbandono, sporche, non curate e senza più nessuno a sfamare i mici stessi dopo che un’altra volontaria che seguiva tali colonie aveva avvisato il Comune che non era più in grado di occuparsene. Le Guardie zoofile sono state egualmente tirate in ballo come destinatarie di segnalazioni cui non sarebbe stato dato riscontro, così replicano sottolineando che «dopo la segnalazione ricevuta, ci siamo rivolti al Comune - spiega il dirigente responsabile - e gli uffici ci hanno risposto che stavano prendendo provvedimenti. Non abbiamo ignorato in alcun modo la segnalazione, ma ci sono leggi e norme in proposito, compresi i tempi per affrontare e risolvere la vicenda. A quanto ci risulta, il Comune si sta dando da fare».

