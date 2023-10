MARENO DI PIAVE (TREVISO) - Non ce l’ha fatta Sonia Comin, 50 anni, titolare dell’omonimo salone di parrucchiera “Sonia Free Style” di Mareno di Piave. Sabato mattina, poco dopo l’apertura del negozio in pieno centro, è stata colta da quello che sembrava in un primo momento un malore, ma che poi si è rivelato un infarto. Infarto che si è rivelato fatale e che, in poche ore, ha cancellato ogni speranza di recupero. A soccorrerla era stata la sorella, Laura, chiamata dalla madre che l’ha trovata riversa a terra e in preda a una crisi respiratoria. A nulla è valso il massaggio cardiaco praticatole dalla parente, che ha seguito scrupolosamente le indicazioni fornite al telefono da un operatore del Suem 118. Era riuscita a tenere in vita Sonia, che era stata trasportata in ospedale, al Ca’ Foncello, con l’elicottero del Suem. Ma le sue condizioni erano disperate. Ed è spirata lo stesso sabato, poco dopo il ricovero, spegnendo le speranze dei familiari e dei tanti amici.



IL FUNERALE GIOVEDI’

Lascia il marito Loris, i figli Sarah, 18 anni, e Michael, 26 anni, il papà Arduino, la mamma Giuseppina con i fratelli Laura, Sandra e Daniele. Il funerale verrà celebrato giovedì, alle 15,30, nella chiesa di Mareno e dopo la cerimonia la salma verrà cremata, seguendo proprio il desiderio che aveva di Sonia. Il rosario verrà recitato domani sera, alle 20, in chiesa a Mareno. Le eventuali offerte saranno devolute alla famiglia e saranno impiegate per le necessità dei figli. Molto conosciuta in paese, soprattutto per la sua attività che si trova in centro, Sonia era stimata e benvoluta anche grazie alla sua generosità e alla sua bontà. La notizia della sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità che si stringe alla famiglia e ai suoi amati figli. La donna aveva aperto l’attività 26 anni fa e fino all’altra sera non aveva mai accusato alcun problema importante di natura fisica. Un infarto, improvviso, l’ha portata via ai suoi cari.