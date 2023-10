Malore, escursionista morto sul Monte Grappa. A soccorrerlo un amico medico, inutili le manovre di rianimazione

Escursionista colto da un malore, morto a 63 anni sul Monte Grappa.

L'uomo era impegnato in un'escursione quando improvvisamente si è sentito male e si è accasciato a terra lungo il Sentiero 156, verso Solaroli. In attesa dei soccorsi, chiamati immediatamente da chi era con lui, un amico medico ha tentato di rianimarlo. Tentativo di rianimazione anche da parte dell'equipe di elicottero mentre medico e infermiere di Pedemontana Emergenza ODV, raggiunta cima Grappa, si avviavano a piedi sul sentiero 156 per supporto. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Recuperato e portato in piazzola al sacrario di cima Grappa a disposizione del 112 inviato sul posto. L'escursionista era cardiopatico e alle spalle aveva già un infarto. Stando ai primi accertamenti, sembra che lui stesse già male alla partenza.