SACILE - Il mondo imprenditoriale sacilese ha perso uno dei suoi alfieri più rappresentativi. È morto ieri, 28 maggi, poco dopo mezzogiorno, Giovanni Bressan, presidente del colosso del packaging con sede in viale Europa. Aveva solo 55 anni. Secondo quanto ha reso noto il cugino e socio Franco Bressan, «aveva appena partecipato ad una video conferenza, lui da casa perchè non stava molto bene negli ultimi giorni, quando è stato colto da un improvviso malore». Nonostante l'immediato intervento della compagna Romina Sonego e l'arrivo poco dopo di un'ambulanza, per Giovanni Bressan non c'è stato nulla da fare, è morto nella sua abitazione senza che i medici potessero nemmeno cercare di salvarlo. «Dopo un periodo intenso al lavoro, la scorsa settimana si era sottoposto ad una serie di accertamenti sanitari perché si sentiva un po' affaticato, ma nulla che sembrasse preoccupante. Mi aveva solo detto che sarebbe dovuto stare un po' più calmo - ricorda Franco, da sempre particolarmente attaccato al cugino - Siamo nati nella stessa casa, abbiamo condiviso tante cose, l'ho sempre considerato più un fratello che un cugino».

IL LAVORO

Giovanni Bressan era alla guida della grande azienda sacilese dal 2010 «quando l'avevamo riacquistata. Il suo non era un ruolo di facciata, Giovanni era un presidente a tutti gli effetti, con compiti fondamentali, all'interno della società». Quella di Giovanni Bressan era una vita dedicata al lavoro, non aveva figli e non amava apparire o anche solo farsi fotografare. L'imprenditore nutriva un'unica passione alla quale dedicava il poco tempo che gli concedevano i suoi molti impegni: la sua barca a vela. Uno degli ultimi progetti in ordine di tempo, di Giovanni e Franco Bressan, era di natura sportiva e mirava alla costituzione di una solida società calcistica cittadina che nascesse dall'unione tra Sacilese e Liventina. Una fusione che sembra svanire, commenta oggi Franco, e con essa il nostro interesse verso l'intera situazione. La scomparsa del presidente non cambia i piani e non intacca la solidità della Karton. «Da questo punto di vista possiamo rassicurare: in una realtà come la nostra non è una persona sola che fa l'azienda. Vero è che Giovanni aveva una visione che insieme condividevamo. Poi dietro c'è anche la famiglia». Nell'azienda è impegnata anche la sorella Piera con il ruolo di quality manager.

L'AZIENDA

Leader in Europa per la produzione di lastre in polipropilene che trovano applicazione in tanti settori: dall'edilizia alla pubblicità, dalla farmaceutica all'automotive, dall'alimentare al packaging. L'importanza dell'azienda sacilese traspare dai suoi numeri: oltre 111 milioni di euro di fatturato (dato 2022), più di 500 dipendenti (oltre 200 nella sede locale) e 2 stabilimenti: a Sacile e in Polonia. A dimostrazione dell'ottimo stato di salute di cui gode l'impresa sacilese, l'anno scorso i suoi dipendenti ricevettero un premio di produzione che mediamente si aggirava intorno ai 2mila euro per ciascuno. Nel 2022 era stato in visita il presidente della regione Massimiliano Fedriga che aveva voluto sottolineare la capacità della Karton di sviluppare un utile modello di riciclo quale parte fondamentale del suo business, «con la sostenibilità parte fondamentale della sua storia fin dall'inizio». Il ciclo produttivo dell'azienda sacilese prevede infatti di dare una seconda vita ai materiali plastici che lavora, dopo il loro utilizzo. Giovanni Bressan lascia l'anziana madre Rosa Maria e il babbo, Matteo, fondatore della Karton nel 1967, le sorelle Piera e Anna e i cugini Franco e Paola Bressan. I funerali di Giovanni Bressan saranno celebrati venerdì 31 giugno alle 15.30 in duomo a Sacile.