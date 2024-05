MANIAGO - Una corsa in bicicletta lungo le strade di casa, poi il dramma. Nereo Pavani, settant’anni, maniaghese, grande sportivo, nel tardo pomeriggio di ieri è stato soccorso a Vajont da alcuni automobilisti di passaggio che lo hanno trovato a bordo strada in arresto cardiaco, accanto a lui la bicicletta da corsa. Hanno allertato il Nue 112 e, spronati dall’infermiere di turno alla sala operativa della Sores, si sono concentrati sul ciclista praticandogli un massaggio cardiaco. Non hanno mai mollato. Si sono fermati soltanto quando sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, che a loro volta si sono alternati nelle manovre di rianimazione. Dopo pochi minuti sul posto è arrivato il personale sanitario dell’automedica e di un’ambulanza. Il ciclista amatoriale era in condizioni disperate. Il medico rianimatore ha tentato di stabilizzarlo, poi la decisione di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli, tentando di strapparlo alla morte anche durante il tragitto fino al pronto soccorso di Pordenone, dove purtroppo il ciclista è morto.



GLI ACCERTAMENTI

A Vajont sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maniago. Gli accertamenti dei militari dell’Arma hanno escluso che Nereo Pavani sia rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sulla bicicletta non ci sono segni d’urto e il 70enne non aveva lesioni riconducibili a un investimento. L’uomo ieri pomeriggio stava pedalando in direzione Vajont, aveva la divisa da ciclista e indossava correttamente il caschetto. Ha percorso il vecchio ponte Giulio e stava affrontando la leggera salita che porta al paese, quando ha avuto un malore. Un automobilista lo ha trovato a bordo strada verso le 18, non dava segni di vita. Si sono fermate anche altre persone che, in attesa dell’arrivo personale sanitario, si sono prodigate per salvarlo. Nereo Pavani era molto conosciuto nel Maniaghese per la sua passione per lo sport, ma anche per la sua cordialità e disponibilità nei confronti della comunità.