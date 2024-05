Malore alla guida, incidente ad Onè di Fonte. Va a sbattere contro la recinzione di un'azienda di Onè di Fonte: conducente grave

ONE DI FONTE (TREVISO) - Incidente a Onè di Fonte, auto esce di strada e sfonda la recinzione de La Idroferramenta: conducente grave. Non è ancora chiara la dinamica anche se le prime informazioni parlano di un malore alla guida per l'uomo, di 63 anni, al volante della Fiat Cinquecento.

L'impatto oggi, 30 maggio, intorno alle 11.30.

La dinamica dell'incidente

Stava percorrendo via Asolana, la Strada Provinciale 248 che collega Onè di Fonte a Villa d'Asolo, quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro la rete che delimita l'area dove ci sono diverse aziende tra cui La Idroferramenta e La Sartoria Asolana. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Pedemontana Emergenza con automedica e ambulanza, i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dall'auto e i carabinieri per i rilievi del caso. Poi, viste le gravi condizioni dell'uomo, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero. Portato in ospedale con ferite di grave entità.