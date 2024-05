PORDENONE - Le manovre di rianimazione prima e il defibrillatore poi hanno salvato la vita di un uomo che oggi, intorno alle 13, stava giocando ai videogames nel padiglione 2 della Fiera. In cartellone la Naoniscon, Pordenone Games & Comics che richiama appassionati del genere anche dall’estero. Improvvisamente l’uomo ha accusato un grave malore e si è accasciato, perdendo conoscenza. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, e non solo, e alla fine è stato trasportato in ambulanza al Santa Maria degli Angeli per accertamenti. Le sue condizioni, da quanto appreso, sono stabili.



IL MALORE

I padiglioni che ospitavano Naoniscon erano pieni di giovani e meno giovani, compresi molti cosplayer con indosso i costumi di famosi protagonisti di film, fumetti o videogiochi. «L’uomo colpito da malore aveva circa 55 anni - racconta Vincenzo Colacino, presidente del Club Inner circle che da oltre 25 anni organizza l’evento -, ma fortunatamente è stato subito soccorso e si è salvato». Ed è proprio grazie alla tempestività dei socccorsi e al fatto che una ragazza sapesse praticare le manovre di rianimazione e i vigili del fuoco avessero un defibrillatore, che l’uomo si è ripreso. «Ha perso i sensi mentre giocava - raccontano due ragazzi che controllavano l’area della Arcade console retrogaming videogiochi -, poi abbiamo chiamato subito i soccorsi ed è arrivata una ragazza che ha cominciato a rianimarlo. Subito dopo anche i vigili del fuoco con il defibrillatore». Grazie all’intervento immediato e praticato da persone in grado di prestare soccorso, l’uomo ha ripreso i sensi. Nel frattempo in viale Treviso è arrivata l’ambulanza e l’automedica. «Con i volontari - racconta una delle giovani del Club - abbiamo creato un varco tra la folla permettendo ai mezzi del soccorso di arrivare all’interno del padiglione dove c’era l’uomo che aveva accusato il malore». È stato quindi affidato alle cure del medico e trasferito in ospedale, stabile e cosciente. I due figli che hanno assistito all’accaduto non sono potuti salire in ambulanza, ma sono stati portati dagli organizzatori della manifestazione al Santa Maria degli Angeli dove hanno potuto sincerarsi delle condizioni del padre.



LA MANIFESTAZIONE

«È da 25 anni che organizziamo questo evento - spiega il presidente del Club Inner circle, Colacino - e siamo molto attenti anche alla sicurezza. Il presidio dei vigili del fuoco è indispensabile, senza dubbio». E ieri si è visto quanto. I padiglioni che ospitavano Naoniscon erano pieni di colori, di bancarelle con in mostra oggetti che attiravano gli sguardi dei collezionisti, di videogiochi. C’era l’area dedicata al Giappone e una al Cosplay e in mezzo a questa miscellanea di mondi, tanta gioventù che in questo mondo dove la fantasia è protagonista sembrava sentirsi a casa. Un’altra manifestazione che regala l’immagine di una città capace di creare qualcosa di nuovo, la stessa città dove è nato il Great Complotto e dove i fumetti sono un’istituzione.