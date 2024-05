SACILE - Entra in ospedale ricoverato d'urgenza con l'ambulanza, alle 20.30 della sera, e una settimana dopo viene dimesso guarito, ma con un curioso regalo: un'appariscente ferita al piede, qualcosa che sembra una scottatura. È successo a un 66enne sacilese lo scorso 6 maggio e, sia lui che la moglie Monica, oggi chiedono di avere qualche convincente risposta su quella inspiegata escoriazione. Una ferita che, durante il ricovero, ha dovuto medicare la signora, tra l'altro portandosi l'occorrente da casa e per la quale ha più volte chiesto delucidazioni senza però ottenerne.

«Tutto è iniziato perché mio marito accusava gli stessi sintomi che patì 10 anni fa, quando fu colpito da sepsi renale. Dopo che, nel pomeriggio, il medico di famiglia si era limitato a prescrivere un antibiotico, alla sera è stato chiaro il peggioramento - il sacilese misurava una pressione di 82 su 46 - in pratica non riusciva nemmeno a tenere alta la testa - ma anche inappetenza, spossatezza, febbre che poi salirà fino a 39 e 3 - proprio gli stessi sintomi del grave episodio di 10 anni prima e per questo chiamo l'ambulanza».

La corsa al Santa Maria degli Angeli di Pordenone e poi la conferma in piena notte: «All'una passata la dott.ssa Costacurta, gentilissima, conferma la diagnosi e la necessità di ricorrere alla sala operatoria - Dopo un paio d'ore la grande paura è passata - Una nuova chiamata della professionista, intorno alle 3.10, mi rassicura sul buon esito dell'intervento e sul trasferimento post operatorio in Medicina d'urgenza».

Da lì il 66enne verrà poi spostato in Urologia, rimanendo ricoverato una settimana, con un buon recupero e schivando il grande timore della moglie, preoccupata che dovesse ricorrere alla dialisi. L'intervento molto tempestivo, frutto dell'accortezza derivante dall'esperienza precedente e l'operazione perfettamente eseguita, hanno scongiurato conseguenze peggiori. Tutto bene, dunque, una storia che parrebbe a lieto fine, se non fosse che tre giorni dopo il ricovero la moglie si accorge di una ferita presente sul piede del marito. «Sul sinistro, sembrava un'ustione, presentava anche una bolla di liquido e una vera escoriazione, la pelle era proprio venuta via».

Segnalata la cosa, la signora si vede fornire, da un'infermiera, della crema per le piaghe da decubito, accompagnata dall'ingenua domanda: «ma cos'è, una botta?». Sarà la moglie a spalmarla al marito-paziente e ad accorgersi, il giorno dopo, che non c'è stata altra medicazione o un aggiornamento del bendaggio. Di nuovo è la sacilese a rifornirsi da sola di garze, connettivina (un farmaco cicatrizzante) e cerotto, provvedendo alla medicazione. «Nonostante le ripetute richieste, nessuno si è preoccupato di controllare e trattare quella ferita e, soprattutto, non c'è stata risposta alla richiesta di sapere come mio marito si fosse procurato quella condizione. Negli ultimi giorni è stato praticamente impossibile per me anche solo parlare con un medico».

Ma si è fatta un'idea di cosa o dove sia avvenuto l'inconveniente?

«Nessuna idea, solo ipotesi, dato che sono mancate le risposte ufficiali, chiedendo a medico di famiglia, infermiera e farmacista. Si va dalla involontaria botta presa spostando il letto da e per la sala operatoria e i reparti, fino all'ustione di origine ignota». Beninteso, non è nemmeno da escludere a priori che si tratti proprio di una piaga da decubito, o la conseguenza di altri malanni di cui il 66enne soffre, ma ciò che rattrista la moglie è altro».

Cosa vorrebbe dalla Sanità pubblica?

«Una risposta su ciò che è successo al piede sinistro di mio marito e precisare che non è normale che io abbia dovuto portarmi i medicamenti da casa in ospedale per provvedere da sola alla cosa. Se mi appoggio a una struttura ospedaliera mi aspetto che questa si occupi di tutto, almeno per quanto riguarda la parte sanitaria».