Castelnovo del Friuli, salvo grazie all'amico: improvvisa le manovre di rianimazione guidato al telefono dagli infermieri

CASTELNOVO DEL FRIULI - A volte una telefonata può salvare una vita. Così è stato per un uomo di 70 anni, colto nel tardo pomeriggio di oggi, 1o novembre, da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in un'abitazione di Castelnovo del Friuli. Ad allertare i soccorsi una persona che in quel momento era con lui e che, con lucidità e prontezza, ha eseguito le manovre di rianimazione guidate al telefono dagli infermieri della Sores. Solo così è stato possibile mantenere in vita il 70enne. Sul posto sono giunte un'ambulanza proveniente da Sequals e l'automedica da Pordenone. All'arrivo dell'equipe mediche, l'uomo è stato defibrillato e trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.