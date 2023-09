Sacile. Malore in azienda, va in arresto cardiocircolatorio. I colleghi lo salvano con il defibrillatore

SACILE (PORDENONE) - Un 58enne si è sentito male mentre era al lavoro, i colleghi lo hanno salvato. L'uomo ha avuto un malore in azienda, malore a cui è seguito un arresto cardiocircolatorio.

I suoi colleghi hanno subito chiamato i soccorsi, permettendo agli operatori della Sores di intervenire tempestivamente anche con l'elisoccorso.

Gli infermieri hanno guidato i presenti nelle prime e fondamentali manovre di rianimazione cardiopolmonare, anche attraverso il defibrillatore presente in azienda. Fino a che il cuore ha ripreso a battere. Il 58enne è stato portato in codice rosso in ospedale.