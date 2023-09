Medico di base morto improvvisamente nella notte, Gaiarine piange Ashraf Masih: nel 2014 si era candidato a sindaco

GAIARINE (TREVISO) - Medico di base morto improvvisamente nella notte tra il 7 e l'8 settembre. Gaiarine piange Ashraf Masih di 65 anni, noto medico di medicina generale che nel 2014 si è candidato a sindaco ed è stato coordinatore di Forza Italia per diverso tempo. Aveva provato a candidarsi anche nel 2019 ma non era riuscito a formare la lista in tempo utile. Originario del Pakistan e arrivato nel 2000 a Gaiarine, il medico si è sempre distinto per la sua grande professionalità.

Il cordoglio dell'Usl

«Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia - scrive in una nota l'Usl 2 - Si rassicura l'utenza che l'assistenza medica sarà garantita dalla dottoressa Veronica Zaccariotto, medico già operante a Gaiarine e dal dottor Luca Bagnarol, medico che avvierà l'attività lunedì 11 settembre».

A seguito del l'improvviso lutto, l'Azienda sanitaria al fine di garantire con tempestività l'assistenza medica agli assistiti del dottor Masih provvederà a assegnare direttamente il nuovo medico, fatta salva la facoltà dell'assistito di effettuare una diversa scelta.