Michi non ce l'ha fatta, dopo 23 giorni il suo cuore si è fermato. Un malore l'aveva colta al concerto di Gabry Ponte

MAJANO - L'emozione di un concerto atteso da tempo, quello di Gabry Ponte, spezzata da un malore improvviso e il trasferimento d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia.

Era la notte dello scorso 14 agosto. Da allora, tutti hanno sperato di rivedere il sorriso di Michela fuori dal reparto di terapia intensiva, ma in ventitrè giorni quella flebile luce si è spenta. Non ce l'ha fatta Michela Mansutti, 41 anni, morta nella notte di mercoledì 6 settembre. A strapparla dall'abbraccio della sua famiglia un ictus.

Una vita dedicata agli altri

Conosciuta in paese come "Michi", da ragazza aveva frequentato le scuole tra Majano e Gemona. Dopo un breve periodo di lavoro alla Safilo, l'inclinazione di un animo generoso l'ha portata a partecipare a un corso di formazione come operatrice socio sanitaria, strada che l'ha condotta nel 2006 a entrare alla Fondazione Valentino Pontello, mettendosi a disposizione di persone con disabilità psico fisiche. Lascia il marito Roberto e due bambini. I funerali saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa di Pers.