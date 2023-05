CODROIPO (UDINE) - Trovato senza vita il ragazzo di 23 anni scomparso da casa sabato 20 maggio. Sono dunque state infrante le speranze di ritrovare vivo Leonardo Cudini.

La scomparsa e le ricerche

Sabato il giovane era uscito di casa intorno alle 11.15, in sella alla propria bicicletta.

Ma non era più tornato. Il padre aveva lanciato l'allarme, condividendo anche sui social un appello per ritrovare il figlio. Nel frattempo si sono attivati per le ricerche i carabinieri e i vigili del fuoco. Questa mattina del giovane non c'era ancora alcuna traccia e le ricerche sono riprese, con decine di volontari sul campo. Poi il tragico epilogo e il ritrovamento del ragazzo senza vita.