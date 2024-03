SETTEVILLE - Si cerca Paola Collavo, 50enne di Quero a Setteville allontanatasi da casa mercoledì pomeriggio senza più farvi rientro. Un comportamento anomalo per la donna che, solitamente frequenta solo il plesso didattico dove è collaboratrice scuolastica tornando, finito il lavoro, subito a casa. Per questo, non vedendola rientrare, la famiglia ha lanciato immediatamente l’allarme riempiendo i social di appelli che sono fatti propri da molta gante.



LA FAMIGLIA

L’appello della famiglia: «Chiunque vedesse una Fiat Panda blu targata BV896DR lo segnali ai famigliari o alle forze dell’ordine». Con il passare delle ore infatti, la preoccupazione per la scomparsa della donna è cresciuta in famiglia, questo in virtù del fatto anche che non risponde al telefono cellulare che sembra abbia con se. Un’emergenza che sta allarmando non solo la famiglia ma anche amici e conoscenti. Numerosi gli appelli sui social in particolar modo su Facebook.



LA SCOMPARSA

La donna, residente nel comune di Setteville, si è allontanata da casa mercoledì pomeriggio a bordo della sua automobile, una Fiat Panda blu targata BV896DR; si tratta di una vettura vecchio modello, ma tenuta bene. Una volta lasciata la sua abitazione però non ha fatto più rientro e i famigliari sono molto preoccupati in quanto non risponde neppure al telefono. «Si tratta di una donna molto abitudinaria – spiegano i famigliari senza entrare nel dettaglio della questione -. Solitamente percorre il tratto casa -lavoro e si muove nei dintorni, senza allontanarsi troppo». La donna infatti vive a Quero e lavora nello stesso come collaboratrice scolastica. Proprio per questo i famigliari chiedono a tutti coloro che si trovano a transitare nella zona del Basso Feltrino, dell’alta Marca trevigiana e del Massiccio del Grappa di fare particolare attenzione se notano una Fiat Panda blu parcheggiata da qualche parte.



LA DENUNCIA

La scomparsa della donna è stata segnalata alle forze dell’ordine. Fino alla tarda serata di ieri, la questione è stata trattata come un allontanamento volontario per cui non si è messo in atto il protocollo della Prefettura che viene attivato per le persone scomparse. I carabinieri però si sono mossi, anche attraverso il controllo delle telecamere di videosorveglianza della zona, per capire in che direzione la donna possa essere andata.



L’APPELLO

Con il passare delle ore però la preoccupazione tra i famigliari è cresciuta tant’è che si sono affidati ai social, e in particolare a facebook, per chiedere la collaborazione di tutti affinché la donna venga ritrovata al più presto. Come detto, Paola, cinquant’anni, castana, corporatura media e aspetto molto mite, si è allontanata a bordo di una Fiat Panda blu targata BV896DR. «Chiediamo a chiunque di tenere gli occhi aperti e di segnalare l’eventuale presenza di quest’auto ferma da qualche parte» affermano i famigliari che hanno condiviso i contatti. Quello del padre di Paola, Luigi 3486108201 e della zia Fulvia 3293785726.