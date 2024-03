Massi enormi sulla strada, chiusa la "Madonna del Piave". Pochi giorni fa era stato colpito un camion

SETTEVILLE - La strada provinciale bis “Madonna del Piave” è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia dalle 18 di oggi, 12 marzo 2024, in località Caorera, comune di Setteville per la caduta di alcuni massi avvenuta stanotte. I rocciatori dopo il sopralluogo di oggi hanno bisogno di lavorare anche domani, 13 marzo, per la messa in sicurezza del versante. Pochi giorni fa altri massi erano caduti sulla stessa strada, più o meno sullo stesso punto, colpendo un camion di passaggio.