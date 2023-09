Ha mal di gola e prende una pasticca, Alessandro Scocco stroncato da un malore a 34 anni. Ecco cosa è successo

POTENZA PICENA - Una cena tranquilla in famiglia, in una serata di fine estate. Poi il bisogno di assumere un farmaco per placare il mal di gola. Ma quella che potrebbe sembrare un’azione comune ha squarciato, nel giro di pochi istanti, la tranquillità quotidiana in un’abitazione di Porto Potenza (Macerata), nella zona Spinnaker.

La salma si trova al momento all’obitorio dell’ospedale di Civitanova in attesa dell’esame che potrà chiarire le cause del decesso. Tra le prime ipotesi, comunque, quella dello choc anafilattico scatenato probabilmente da una reazione allergica al farmaco che Scocco aveva assunto dopo il pasto. Intanto la notizia ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano. Il 34enne era un grande appassionato di sport e di sci, tanto da organizzare spesso viaggi sulle Dolomiti. Tra le sue passioni anche quella della moto. Tanti gli amici che ora lo ricordano con affetto, ancora increduli per quanto accaduto. Tra questi anche il consigliere comunale Michele Galluzzo: «Una notizia che ci lascia sgomenti e provati, di fronte alla quale c’è poco da dire purtroppo. A nome dei tanti ragazzi e cittadini che lo conoscevano, oltre che da parte di tutta l’amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze ed un forte abbraccio ai familiari, vicinanza e preghiera. Alessandro, la sua voglia di vivere ed il suo indimenticabile sorriso, resteranno per sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Buon viaggio amico mio. Mancherai a tutti noi». Il giovane lascia la mamma Daniela e il papà Paolo.