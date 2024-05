Concerto Primo maggio, le pagelle dei look: Ditonellapiaga giustissima (9), De Santis dei Santi Francesi biondo (8), Leo Gassmann assurdo (5)

Concertone primo maggio al Circo Massimo.

La pioggia ferma i cantanti per i problemi tecnici, ma non i look estrosi in barba al freddo del Primo maggio romano. Ecco le nostre pagelle.

Noemi total denim (8)

Il completo con pantalone a gamba larga e giacca lunga è blu elettrico, è total denim, è anche casual ma molto attuale. Assolutamente in linea con il Primo maggio e con il suo stile che negli ultimi anni non ha fatto altro che migliorare.

Giusy Ferreri dark lady (6)

Basta con questo pizzo nero: va bene il personaggio ma siamo all'evento più pop da inizio primavera. Mettitela una cosa colorata, Giusy.

Big Mama Moulin Rouge (7)

Non ha freddo, o almeno così pare. Bustino black&white e gonna con innumerevoli spacchi, sembra sia rimasta bloccata nell'esibizione di Sanremo in cui intonava "Voulez-vous coucher avec moi". Ci sta, ma avremmo cambiato le scarpe: quelle da ginnastica non sono proprio in linea con l'outfit.

Caffellatte boh (5)

Sotto ha un tubino microscopico, sopra un teddy che nemmeno a novembre. Lo avrà rubato a qualcuno fiutando la pioggia (che era difficile non prevedere, ci viene da dire)?

Ditonellapiaga giustissima (9)

Sexy ma senza prendersi troppo sul serio, con la gonna a sirena, il plateau e l'eyeliner ma con anche la t shirt e il cappello texano. E' uscito pure il sole e noi vorremmo decisamente essere lei.

I Santi Francesi (8)

Biondo (!), oversize, giacca sartoriale da poeta esistenzialista e maledetto, un po' un incrocio tra Damiano David e Jack Sparrow, Alessandro De Santis (che si è cancellato dai social e quindi non possiamo più seguirlo) fa sempre la sua figura.

Leo Gassman assurdo (6)

Non pensavamo di dirlo ma vince il premio per il look più assurdo. Più che altro sembra che si sia appena alzato dal letto e sia venuto così com'era. Lui e tutti i musicisti della band: a torso nudo con i cappeli di peluche dei Pokemon. Già che c'era si è portato anche la mamma. Forse voleva mandarci un messaggio che però non stiamo cogliendo.