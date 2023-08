SALZANO - Un attacco cardiaco lo ha stroncato nel cuore della notte di domenica nella sua casa a Cappelletta di Noale. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118 giunti sul posto che hanno potuto solo constatarne il decesso. Se ne andato così davanti agli occhi della figlia Alessandra e di Claudia la moglie Antonio Bottacin 58 anni noto imprenditore nel settore delle attrezzature per la ristorazione sia in Italia che all'estero.

ADDIO ANTONIO

"Tony pignata" così come lo chiamavano i suoi amici aveva già predisposto una grande festa per il diciottesimo anno della figlia Alessandra il prossimo 20 settembre mentre per il suo compleanno che era l'altro ieri lunedì (ne avrebbe compiuti 59), aveva già previsto di festeggiarlo con i suoi amici e parenti sabato prossimo.

La sua azienda F.A.R.H. ha sede a Salzano dove aveva anche il magazzino del sito online di sexy shop laboutiquedelpiacere.com aperto quasi per scherzo tanto era un vulcano di idee tanto che ne inventava in continuazione come lo ricorda la moglie. Con la moglie Claudia si era sposato 20 anni fa e nel corso degli anni si era affermato nel campo delle attrezzature per la ristorazione tanto che i suoi collaboratori li considerava parte della sua famiglia. Grande tifoso dell'Inter amava tutto lo sport che trasmetteva la televisione. "Sarà e resterà sempre la parte più bella della nostra vita" hanno detto immerse nel dolore la figlia Alessandra e la moglie Claudia. I funerali domani giovedì alle ore 15.30 in chiesa a Cappelletta mentre stasera si reciterà il Santo Rosario alle ore 19.30.