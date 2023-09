Padova. Malore fatale, si spegne il dottor Realdon: era direttore del distretto Terme Colli dell'Ulss

PADOVA - Il dottor Piero Realdon è morto questa notte, tra il 3 e il 4 settembre. Il direttore del distretto dell'Ulss Terme Colli aveva 63 anni e pare sia stato colto da un malore.

Inutili i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

Realdon si era laureato in Medicina e Chirurgia al Bo e sempre a Padova aveva conseguito la specializzazione in Igiene e medicina preventiva. Dopo di che si era cimentato nel master in “Direzione Sanitaria” e “Sviluppare il sistema qualità nell’azienda sanitaria”.