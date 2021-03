Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAMONSELICE L'ospedale di Schiavonia sta per tornare ad essere Covid hospital a tutti gli effetti? È il dubbio da chiarire soprattutto oggi, giorno in cui nella struttura di via Albere viene sospesa l'attività di chirurgia programmata per fare ancora più spazio ai ricoverati covid. Ieri mattina, del resto, i numeri dei ricoveri al Madre Teresa parlavano chiaro: 116 gli ammalati in area non critica, 14 i ricoverati in Terapia...