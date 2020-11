Covid, la diretta Zaia: «Stiamo entrando nella fase più critica: si può arrivare a 2000 ricoveri nei prossimi 10 giorni»

Luca Zaia in diretta dalla Protezione civile di Marghera anche oggi, venerdì 6 novembre 2020, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Oggi è entrato in vigore il nuovo Dpcm: il Veneto, come si è saputo mercoledì sera, è stato collocato in "fascia gialla" dal Governo Conte, ossia quella di moderata criticità. Da stasera coprifuoco dalle ore 22.

Bollettino A parità di tamponi oggi ci sono metà dei positivi rispetto a marzo, ieri sono stati fatti 20.500 tamponi. I nuovi positivi della notte sono 2.302. Oggi gli attualmente positivi in Veneto sono 43.937, in isolamento 17.972 persone, ricoverati 1301 (+27), quindi c'è una frenata del ritmo di crescita dei ricoveri. Terapia intensive: 174 (+4). Totale dei morti 2543, vale a dire che ci sono stati 13 morti nel corso della notte.

Fase 4 . «Con mezzo piede siamo già dentro la fase 4, quindi siamo nella fase di massima tensione negli ospedali. Per metà di novembre dovremmo raggiungere i 250-300 ricoveri nelle terapie intensive, è verosimile. Stiamo entrando nella fase più critica, alcune Uls ci sono già dentro, come Belluno e Treviso. Il Covid di questa seconda ondata si caratterizza meno con le terapie intensive e di più con i ricoveri. Infetta di più i giovani. La massa di ricoveri è tra gli anziani (over 70), la massa che si infetta sono i giovani (che restano asintomatici).

La fase 4 non prevede restrizioni sociali, solo ospedaliere. Questa Fase 4 non c'entra niente con le zone gialla, arancione, rossa stabilite dal governo su scala nazionale».

Posti letto. «Fase 4 per il Veneto significa anche pressione per trovare i posti letto negli ospedali, recuperandone il più possibile dall'attività sanitaria ordinaria, da altri reparti come Medicina che dovranno cedere letti. Entro i prossimi 10 giorni si può arrivare a 1.800-2000 ricoveri negli ospedali veneti nella peggiore delle ipotesi. Rapporti con la sanità privata, asse portante del sistema veneto: come a marzo dovremo chiedere a loro di garantire alcune prestazioni e di restringere su altri fronti. Abbiamo bisogno di operatori e di spazi».

Operatori e medici. «Ci servono anestesisti e pneumologi. La situazione è pesante per la mancanza di personale. Non ce ne sono proprio, non ci siamo dimenticati di assumerli. Una parte di quelli che ci sono non è inquadrabile per intoppi di legge. Ai cittadini chiedo di evitare di andare al Pronto soccorso se non necessario, chiamate il medico di base. La stragrande maggioranza dei positivi Covid può tranquillamente risolvere la problematica stando a casa, curandosi da casa.

Mercati, disco verde. «Non sono oggetto di restrizioni, certo che può esserci un problema di assembramento. Ma il Dpcm non prevede chiusure dei mercati di paese. I centri commerciali, in base al Dpcm, sono chiusi nei fine settimane eccetto alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole. I lavasecco invece, per rispondere alla vostra domanda, restano chiusi».

Zone rosse in Veneto. «Se servirà faremo micro lockdown, ma al momento non sono previsti».

