Covid Veneto, positivi ancora in crescita: 539 nuovi casi e tre morti. Bollettino

VENEZIA - Sono 539 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 478.509. L'incidenza su 83.184 tamponi effettuati ieri, è dello 0,65%. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia illustrando i dati del bollettino di Azienda Zero del 27 ottobre. Si registrano tre vittime con il totale a 11.820. Gli attuali positivi sono 9.743. Negli ospedali crescono i ricoverati in terapia intensiva (34, +4) mentre scendono quelli in area non critica (205, -11).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO DEL 27 OTTOBRE--->Leggi e scarica

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è sempre Padova (156), seguita da Vicenza (98) e Venezia (86).

Vaccinazioni al 26 ottobre

Ad aver completato il ciclo vaccinale è il 72,9% della popolazione residente in Veneto. Con almeno una dose il 76%. Ieri sono state somministrate 12.403 dosi di cui 1.417 prime dosi.