Covid in Veneto, il bollettino di oggi , martedì 26 ottobre 2021. Tornano a crescere i casi di nuovi contagi in Veneto, nelle ultime 24 ore se ne registrano 475. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 477.970, gli attualmente positivi sono 9.548. Sono due le vittime del virus nelle ultime 24 ore, il totale dei decessi sale a 11.817.

Coronavirus, contagi nelle province del Veneto

In testa per numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore c'è la provincia di Padova, con 102 casi, seguita da quella di Verona con 95, Venezia con 85, Treviso con 78, Vicenza con 74, Belluno con 22 e Rovigo con 18.

Crescono i ricoveri in ospedale

In Veneto continuano a crescere i ricoveri ospedalieri nelle aree mediche, 216 (+12), mentre è abbastanza stabile la situazione nelle terapie intensive, 30 (-1).

Vaccini, ferme le prime dosi

Accelera la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid in Veneto, mentre restano al palo quelle di chi si sottopone per la prima volta all'immunizzazione. Il report della Regione riferisce di 10.713 inoculazioni totali nella giornata di ieri; di queste, le prime dosi sono state 1.514, mentre le dosi aggiuntive/booster 4.208, per un totale che ora ha raggiunto le 76.174. Sono infine 3.531.578 le persone che hanno completato il normale ciclo con il richiamo, pari al 72,8% della popolazione residente in regione.

Terza dose, verso il richiamo per tutti: «Si partirà dagli over 50»

IL BOLLETTINO COVID VENETO DI OGGI - SCARICA IL PDF