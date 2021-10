Covid in Veneto, il bollettino di oggi , lunedì 25 ottobre 2021. Sono 220 i contagi da Coronavirus scoperti con i tamponi in Veneto nelle ultime 24 ore. Un dato nettamente più basso rispetto al trend degli ultimi giorni, dovuto alla minor attività di tracciamento nel weekend. Non si registra alcun decesso. Lo riferisce il report della Regione.



Il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 477.495, quello delle vittime resta fermo a 11.815. I soggetti attualmente positivi sono 9.418. (+139). Risalgono leggermente i ricoveri ospedalieri: sono 204 (+4) i malati nei normali reparti medici, 31, senza variazioni, quelli nelle terapie intensive.

I contagi nelle province del Veneto

La provincia con il maggior numero di contagi è quella di Padova, con 61 casi, segue Treviso con 42, Venezia con 40, Vicenza con 26, Verona con 22, Rovigo con 19, Belluno con 6.

Vaccini

Cresce lentamente, ora è all'1,5%, la percentuale di cittadini residenti in Veneto che ha effettuato la terza dose di vaccino anti-Covid. Si tratta di 70.374 persone. Ieri sono state solo 6.079 le somministrazioni effettuate in regione, delle quali appena 941 prime dosi. La popolazione residente con ciclo completo è pari al 72,7% del totale, pari a 3.526.963 persone.

