Covid Veneto, nuovi positivi a quota 400, ricoveri in calo. Bollettino

Covid Veneto, 398 nuovi positivi (ieri erano 455, 381 venerdì), nessun morto e ancora un lieve calo dei ricoveri in ospedale: è quanto si rileva dal bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 24 ottobre 2021.

Le persone attualmente positive sono 9.279 (+133 rispetto a ieri), i decessi dall'inizio nell'epidemia restano invariati a 11.815. I guariti aumentano: sono 456.181 (+265).

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è sempre Padova (110), seguita da Vicenza (81), Verona (70), Venezia (59), Treviso e Rovigo (29), Belluno (129.

I ricoverati in ospedale: 200 (-4) nelle aree non critiche, 31 (-) in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 24 ottobre 2021--->LEGGI E SCARICA

Vaccinazioni 24 ottobre

In calo ieri le vaccinazioni in Veneto: 7.240 le dosi somministrate (quasi la metà di venerdì), di cui 1.163 prime dosi. Il totale dei residenti in regione che hanno completato il ciclo sale a 3.523.502 (pari al 72,6%), con almeno una dose invece il 75,9%.