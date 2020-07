Coronavirus Veneto, 14 nuovi positivi, preoccupano il focolaio Kosovo e l'estero

Coronavirus Veneto, 14 nuovi positivi e nessun decesso nella giornata di oggi, martedì 14 luglio. Sommati agli otto nuovi casi della notte, il totale (dalle ore 17 di ieri alle 17 di oggi) sale così a 22 contagiati. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto.

I casi attualmente positivi sono 439 (+19).

Si conferma l'impennata delle persone in isolamento domiciliare: 1422 (+129 casi).

I ricoverati in ospedale sono 136, di questi 33 sono positivi al Covid-19: 2 si trovano in terapia intensiva, 31 in area non critica.

I morti finora sono stati 2043 (tra ospedali, strutture di cura, case di riposo).

I 14 nuovi positivi:

5 positivi (tra cui 2 bambini di 5 e 9 anni) appartenenti verosimilmente ad un unico focolaio familiare legato al Kosovo

1 donna di 28 anni nata in Kosovo

1 uomo di 36 anni nato in Nigeria (cluster VI)

1 uomo di 25 anni nato in Nigeria (cluster PD)

1 donna di 55 anni nata in Congo

2 uomini di 44 e 35 anni nati in Camerun, conviventi

2 uomini italiani di 80 e 92 anni

1 uomo di 52 anni, personale viaggiante in arrivo dalle Filippine

IL BOLLETTINO DEL 14 LUGLIO ORE 17



I RICOVERATI

