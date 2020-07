Coronavirus in Veneto, 10 contagi nelle ultime 24 ore: in maggioranza stranieri. Nessuna vittima Il bollettino

Coronavirus in Veneto, vittime e contagio. Sono 10 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (+3 se si conteggia dal bollettino di ieri sera alle 17), in maggioranza di cittadini stranieri, e aumentano notevolmente le persone poste in isolamento fiduciario, 74 in più rispetto a ieri. Il dato emerge dal bollettino regionale.

Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia arriva a 19.379 e le persone poste in isolamento sono 1.298; aumentano leggermente (+4) i soggetti attualmente positivi, che sono 398. Nessun decesso nelle 24 ore, per cui i morti sono 2.039 di cui 1.435 in ospedale.

Treviso Coronavirus, pullman di badanti contagiate. «Fatevi il tampone anche se irregolari»

I negativizzati sono 16.942 (+6). Nei reparti ospedalieri ordinari sono ricoverati 142 pazienti (+3), di cui 20 (+6) positivi al Covid-19; invariate le terapie intensive, con 9 ricoverati di cui 3 positivi.

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA