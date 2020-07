Coronavirus Veneto, altri 8 contagiati, i positivi risalgono sopra quota 400

Coronavirus in Veneto, vittime e contagio. Sono 8 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto dalle 17 di ieri sera per la stragrande maggioranza di cittadini stranieri. Il dato emerge dal bollettino regionale.

I nuovi casi riguardano due anziane italiane di 78 e 82 anni (quest'ultima in casa riposo a Padova); 2 uomini italiani (32 anni e 68 anni); un bengalese di 49 anni, una donna russa 72enne, una 34enne colombiana e un'altra donna con generalità da verificare.

Anche ieri c'erano stati 8 casi e un solo italiano (peraltro giovane, 28 anni).

Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia arriva a 19.395 e le persone poste in isolamento sono 1.298; aumentano leggermente (+10) i soggetti attualmente positivi, che sono 408. Nessun decesso nelle 24 ore, ma si segnala il focolaio nella casa di riposo di Farra di Soligo con 10 contagiati che erano stati inseriti ieri nel bollettino dell'Azienda Zero.

Treviso Coronavirus, pullman di badanti contagiate. «Fatevi il tampone anche se irregolari»

I negativizzati sono 16.942 (+6). Nei reparti ospedalieri ordinari sono ricoverati 142 pazienti (+3), di cui 20 (+6) positivi al Covid-19; invariate le terapie intensive, con 9 ricoverati di cui 3 positivi.

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF

Ecco i numeri da chiamare per i tamponi

Ultimo aggiornamento: 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA