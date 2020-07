Coronavirus in Veneto, il bollettino di questa mattina: nessuna vittima e 5 contagi in più Scarica il pdf

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in, contagio e vititme oggi, 10 luglio 2020. Non si registrano pazienti morti per Covid nella notte, mentre i nuovi contagiati sono 5 rispetto ai dati divulgati ieri sera. In totale salgono a 19.369 gli infetti in Veneto, 394 attualmente positivi. Il totale dei morti è di 2.039 persone, i negativizzati sono 16.936. In isolamento domiciliare si trovano 1.224 cittadini.