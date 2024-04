Vinitaly, il Friuli Venezia Giulia presente con più di 400 etichette dalle sei aree di produzione Doc

Ci sarà molto Friuli Venezia Giulia alla 56esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e distillati, in programma alla Fiera di Verona dal 14 al 17 aprile.

Al padiglione 6 saranno in tutto 118 le aziende vitivinicole dalla nostra regione, di cui 90 in collettiva e 28 che parteciperanno in forma singola. Più di 450 le etichette di vino Doc. Le degustazioni in calendario riguarderanno 60 etichette.

Il sostegno alle aziende vitivinicole

Sono alcuni numeri che descrivono la partecipazione della regione Friuli Venezia Giulia al Salone, illustrata oggi a Udine dall'assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, Stefano Zannier. «La Regione ha messo a disposizione complessivamente oltre 2 milioni di euro a sostegno delle aziende vitivinicole da noi selezionate tramite bandi per la partecipazione a questa fiera di settore come alle precedenti svoltesi a Parigi e Duesseldorf - ha spiegato Zannier - il nostro obiettivo per questi eventi b2b è che le imprese ottengano i migliori risultati in termini di vendite, incontrando soprattutto i buyer più importanti. Va sottolineato che il numero di 450 etichette in esposizione è il più alto tra tutte le regioni italiane presenti».

Le sei aree di produzione dei vini Doc

Lo stand della Regione, collocato nel Padiglione 6 e caratterizzato da immagini fotografiche «di grande dimensione e impatto», non cambierà nel complesso il layout, ma sarà strutturato in modo diverso, «valorizzando e rendendo riconoscibili le sei aree di produzione di vini Doc della Regione - ha anticipato ancora l'assessore - che sono la Doc Fvg, la Doc Friuli Grave Carso delle Venezie, la Doc Collio, la Doc Friuli Colli Orientali, la Doc Friuli Isonzo e la Doc Friuli Aquileia». Servizi e logistica sono affidati alla gestione di Unidoc, l'Unione dei Consorzi Doc della Regione. Ci sarà anche un'enoteca, dove si terranno 9 masterclass e cinque degustazioni dedicate alle diverse zone di denominazione, per le quali sono state selezionate 20 etichette. "Per il prossimo anno pensiamo a un nuovo stand più flessibile secondo i nuovi trend che si stanno imponendo agli eventi fieristici di questo genere", ha annunciato ancora Zannier.