In calo i consumi di vino: «L'Italia faccia squadra»

BRUXELLES - «Noi ci caratterizziamo per quello che in Italia troppo spesso manca o si fatica a realizzare: facciamo squadra». Veronese, cinquantuno anni, laurea in Giurisprudenza, un'esperienza ventennale in aziende multinazionali di largo consumo, Roberta Corrà è la presidente di Italia del Vino, un consorzio di scopo nato nel 2009 che mette assieme 24 aziende che coprono quasi tutte le regioni, con il Veneto che - con Gruppo Italiano Vini, Angelini Domains-Bertani, Bisol 1542, Ca' Maiol, Casa Sartori, Diesel Farm, Santa Margherita, Zonin 1821 - ne rappresenta ben un terzo. Aziende che hanno deciso di fare sinergia soprattutto nella promozione dei vini italiani all'estero. Rossi, bianchi, bolle: l'obiettivo è far conoscere la qualità oltre frontiera. Ecco perché al prossimo Vinitaly, come sempre, ogni azienda farà da sé, con il proprio stand, ma a Vinexpo Parigi e Prowein Dusseldorf la partecipazione sarà collettiva. Anche perché, come rilevano i dati ufficiali, il mercato del vino sta vivendo un periodo non particolarmente favorevole: si assiste a una riduzione dei consumi in tutto il mondo, Italia compresa.

