Auto accartocciata e lui con tasso alcolico sette volte oltre la norma

SACILE (PORDENONE) - Un uomo di 34 anni, di Sacile (Pordenone), che era stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Udine, dopo aver provocato un incidente mentre circolava con un tasso alcolico sette volte superiore al consentito, di fatto alle soglie del coma etilico, è stato denunciato dai Carabinieri della locale Compagnia al termine delle indagini. Il fatto era avvenuto lo scorso 13 aprile. I riscontri sono stati possibili grazie alle analisi cui l'automobilista era stato sottoposto nel corso della lunga degenza ospedaliera. Il suo veicolo non è stato sequestrato in quanto ridotto ad un ammasso di lamiere inutilizzabili. La patente gli è stata ritirata.



Medesimo provvedimento che è stato assunto nei confronti di un uomo di 40 anni di Fontanafredda che sabato sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale: all'arrivo dei militari dell'Arma si è allontanato senza motivo. È stato anche denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti con l'etilometro e il suo veicolo è stato posto sotto sequestro. Un episodio analogo è accaduto all'alba di domenica a Roveredo: un uomo di 22 anni, militare americano in servizio alla Base Usaf, durante un controllo si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti con l'alcoltest. Anche in questo caso sono scattati sequestro del veicolo e ritiro della patente.

