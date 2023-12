Furgone esce di strada e abbatte un palo della luce: 40enne grave in ospedale

ROVEREDO IN PIANO (PORDENONE) - Schianto alle 22.15 del 18 dicembre in via Pionieri dell'Aria a Roveredo. Coinvolto un solo mezzo: per cause in accertamento da parte delle autorità competenti, un furgone è uscito dalla carreggiata abbattendo un palo dell'illuminazione pubblica e si è poi fermato contro il muretto di recinzione di una proprietà privata.

Il conducente, unico occupante del mezzo, è stato preso in carico dal personale sanitario: si tratta di un 40enne che è stato trasportato in condizioni piuttosto gravi, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

I Vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo e l'area del sinistro rimuovendo anche tutte le parti del palo abbattuto che potevano creare pericoli per la circolazione di ordini e veicoli.

Sul posto i carabinieri.