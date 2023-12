Noventa Padovana. Schianto all'incrocio, ciclista travolta da un'auto: è ricoverata in ospedale

NOVENTA PADOVANA - Incidente stradale oggi 19 dicembre alle 8,45 a Noventa Padovana, all'incrocio tra via 25 aprile e via Cappello. Per cause al vaglio della Polizia Locale, una Citroen guidata da un 57enne noventano ha colpito la bici di una donna di 78 anni residente in paese.

L'impatto ha scagliato a terra l'anziana ciclista, che ha riportato ferite fortunatamente non gravi. A prestarle i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo del 118, gli agenti della pattuglia di pronto intervento della Convenzione di Polizia Locale.

Proprio stamattina è iniziata la sperimentazione di questo nuovo servizio, che grazie alla condivisione di uomini e mezzi tra i comuni di Noventa, Saonara, Stra e Vigonovo vede la disponibilità di una pattuglia sempre pronta a intervenire per le emergenze, con orario continuato dalle 8 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, e fino alle 17.30 il sabato. La ferita è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. E' stata giudicata non in pericolo di vita. Il cinquantasettenne al volante della Citroen è risultato negativo agli accertamenti alcolemici.

«E' il primo risultato concreto della riorganizzazione avviata a partire dal mio insediamento – spiega il comandante Luca Meneghini – con l'obiettivo di operare un netto salto di qualità, dalla semplice condivisione di servizi a un Corpo Unico di Polizia Locale, come richiesto dai sindaci dei quattro comuni». «Stiamo marciando velocemente in questa direzione – conferma il sindaco di Noventa Marcello Bano – le prossime tappe saranno l'istituzione, a brevissimo, di un numero unico per le emergenze e una revisione dell'attuale convenzione per dare una forma più strutturata a questo progetto, che avrà anche un nome: Federazione del Brenta».