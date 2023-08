Qualcosa, almeno, si è mosso. Non ci sono ancora le firme nero su bianco, che è la cosa più importante, ma le conferme tra l'ufficioso e l'ufficiale, quelle sì. I giocatori maggiorenni avrebbero accettato la proposta del club neroverde per la ricezione delle spettanze da marzo fino al termine della stagione sportiva scorsa. Si tratta solo di rintracciare gli ultimi nominativi che mancano alla totalità degli assensi. Questione di ore. È un passo positivo, ma non ancora quello decisivo. Sì, perché se è vero che lo sblocco dell'accordo con gli ormai ex tesserati del Pordenone Calcio rappresenta uno scalino necessario sulla strada del concordato in continuità - e quindi della sopravvivenza della società e della squadra - è altrettanto vero che senza adeguate risorse economiche il quadro rimarrebbe ancora a forte rischio.



CAMBIO DI PASSO

Cosa significa, concretamente, l'accordo con gli ex dipendenti? Che potranno partire i pagamenti destinati ai tesserati del club e alle figure quali ad esempio dirigenti e addetti alla comunicazione. Ma attenzione, i soldi non usciranno dalle casse della società. In poche parole, lo sforzo dovrà essere profuso dai soci. Il piano non prevede un'unica rata. Si tratta delle mensilità relative al periodo che si è chiuso alla fine di marzo (pagamento in questo caso integrale) e poi delle spettanze che fanno riferimento al tempo trascorso fino al termine naturale della stagione sportiva, quindi il 30 giugno. Sono previste quattro rate, fino ad arrivare all'85 per cento di quanto dovuto. Il primo 30 per cento può arrivare in tempi brevi, mentre le altre tre tranche sono previste il 30 settembre, il 30 dicembre e il 31 marzo del prossimo anno.

IL NODO ECONOMICO

Che sia a un passo l'accordo con i calciatori, però, non vuol dire che il Pordenone Calcio è pronto a ricominciare a calcare i campi verdi già da domani mattina, tanto meno in Serie D, dove solamente per l'iscrizione servono circa 300mila euro. Al momento l'asticella è bella alta: al "nuovo" Pordenone servono nuove entrate fresche. La cifra necessaria è alta. Negli ultimi giorni anche su questo versante ci sono stati dei movimenti positivi: alcune sponsorizzazioni sono entrate, ma non abbastanza, visti i debiti pregressi. La soglia "buona" è ancora lontana e soprattutto a giocare contro il Pordenone e le sue chance di salvezza è il tempo. Il 21 agosto, infatti, scadono i termini per il concordato. E incombono le ferie. Per tutti.