Precipita da 6 metri mentre lavora all'interno della vetreria: è grave

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIONS (Pordenone) - Gravenella grandedi via Vittorio Veneto anella prima serata di ieri, martedì 23 gennaio, intorno alle 20. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dell'azienda sanitaria e dei carabinieri della stazione di, unall'interno del capannone dello stabilimento da un'altezza di circa sei metri.Rovinando a terra ha riportato gravi ferite ed è stato subito soccorso dai colleghi e dal personale dell'azienda. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Fvg, il Nue 112: la centrale operativa Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza. L'equipe sanitaria ha stabilizzato l'operaio, poi trasportato inall'ospedale. L'uomo, della zona, è: è inma non sarebbe in pericolo di vita. Nella vetreria, a supporto, sono giunti anche i vigili del fuoco di Pordenone.