PORDENONE - Serata turbolenta quella di sabato per alcune zone della provincia pordenonese e non certo per la finale di Sanremo. A sconvolgere il weekend di alcuni cittadini ci hanno pensato i ladri, passati a far visita in più di un’abitazione. Tre in tutto i furti segnalati tra i territori di Chions, San Vito al Tagliamento e Fiume Veneto per i quali sono intervenuti i carabinieri.



L’EPISODIO

Era da un po’ che non si registravano casi in quelle zone, ma in una serata sola i topi d’appartamento hanno preso di mira ben tre comuni del pordenonese. Non si sa se dietro a questi furti ci sia la stessa mano. Quel che è certo è che si sono concentrati a distanza di poche ore l’uno dall’altro. In alcuni casi con danni rilevanti alle abitazioni. Sui social si raccoglie la rabbia di una donna, che si è vista svaligiata dai ladri l’abitazione in via dei Donatori. Sfondata la porta d’ingresso, i malviventi si sono introdotti nella casa, mettendo a soqquadro i vari locali pur di riuscire a portare via qualcosa di prezioso. «Mi hanno fatto visita i ladri, spaccandomi la porta per entrare in casa» scrive la proprietaria «mi hanno rubato qualsiasi cosa abbiano trovato, cose personali di mio figlio di appena un anno e mezzo e rotto qualsiasi cosa gli è passata tra le mani». Lo sfogo di chi si è sentito violare la privacy dentro casa e colpire nelle cose più intime continua con un appello alla comunità social nella speranza che si riesca a dare un volto ai responsabili e che quello che è stato sottratto, anche se di poco valore economico, possa essere restituito ai proprietari. «Chiedo gentilmente a chi ha visto qualcosa di sospetto o ancora meglio se qualcuno dalle vostre telecamere di sicurezza nota qualcosa di farmelo sapere per favore. So che non riavrò mai più niente di quello che mi hanno portato via, ma io ci provo. Anche solo per capire chi è stato». Secondo una prima stima, sarebbe stato sottratto un valore di 10mila euro tra contanti e gioielli.



SUI SOCIAL

Scatta dunque la caccia agli autori del furto. Sulle loro tracce, da una parte, le forze dell’ordine intervenute dopo la segnalazione, dall’altra il popolo dei social, sempre molto attivo nei casi di furti. È qui infatti che il più delle volte le vittime del colpo segnalano la presenza dei malviventi nella speranza che qualcuno li noti, ma soprattutto di allontanarli. Intanto si ripone una prima speranza nelle telecamere del vicinato, che possono magari aver filmato i movimenti dei malviventi e fornire quindi un primo aiuto alle forze dell’ordine. Fortunatamente in nessuno dei casi si è trattato di un ingente bottino: sottratti contanti e gioielli arraffando nelle stanze, puntualmente messe a soqquadro nel disperato e veloce tentativo di impossessarsi di qualcosa di prezioso.