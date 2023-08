FIUME VENETO - Perde il controllo della moto e cade rovinosamente a terra. Centauro trasportato in elisoccorso. Una persona è stata soccorsa oggi pomeriggio, mercoledì 16 agosto, dal personale medico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Fiume Veneto, lungo il raccordo autostradale 16.

Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è caduto a terra.

Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

I SOCCORSI

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, quello dell'automedica e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo stabile e cosciente.