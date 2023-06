Electrolux, il colosso cinese Midea rinuncia all'acquisto

PORDENONE - Midea, colosso cinese dell'elettrodomestico, avrebbe concluso, senza esito, le manovre per l'acquisizione della multinazionale Electrolux. È quanto sostiene l'agenzia Bloomberg che ha spiegato come, da marzo a oggi, non sarebbe stato possibile passare da una proposta alla vera trattativa per l'impossibilità di soddisfare alcune delle condizioni poste dal venditore: spiccano le garanzie su presenza produttiva, la governance e le strategie, le modalità per il superamento dell'ostilità Usa rispetto all'operazione.

Dubbi ci sarebbero stati anche sul fronte della valorizzazione di Electrolux, giudicata insufficiente da Investor AB, la società svedese principale azionista del Gruppo con una quota del 18 per cento del capitale e il 30 dei diritti di voto.