PADOVA - Ce ne accorgeremo. Dai tabelloni pubblicitari alla cassetta della posta fino ai social e alle televisioni. Il Comune ci dà dentro per dire che il tram non è solo un’idea ma diventerà una realtà. E lo fa attraverso una massiccia campagna informativa sulla linea Sir 3 Stazione-Voltabarozzo e sul sistema Smart in generale ovvero le tre linee insieme. Ma è proprio su questo fronte che si individuano nuove prospettive. Il volantino che entrerà nelle case infatti parla già di un futuro nel quale i tracciati potrebbero essere aggiornati. Ad esempio la linea Sir 3 Stazione-Voltabarozzo fino a Legnaro (Agripolis) e la linea sir 2 Rubano-Vigonza allungata ben oltre Busa ma fino a Capriccio, ai confini con Venezia. Ma non è finita. Ci sono altre due suggestioni: portare il Sir 1 ad Albignasego e il Sir 2 a Cadoneghe. Dice l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona. «Il piano per Legnaro e Vigonza è già allo studio tecnicamente per essere pronti ad avere i fondi quando arriveranno. Per Albignasego e Cadoneghe siamo allo stato di idee ma sono tutte cose contenute nel Pums e nel Pati».



LO STUDIO

Sul prolungamento verso Legnaro (altri 65 milioni) sta lavorando la “E-farm engineering&consulting” di Vigonza a cui è stato assegnato l’incarico di progettare l’allungamento della linea fino ad Agripolis. Mentre gli uffici tecnici stanno studiando il progetto di fattibilità su richiesta del sindaco Boscaro per allungare il percorso verso Busa, Perarolo e Capriccio. Due chilometri, costo 20-25 milioni di euro. Questo prolungamento consentirebbe di portare via molte delle 24mila auto che percorrono la statale. Intanto rispetto al progetto di fattibilità del 2020 è stata eliminata la percorrenza del tram nell’area del “fagiolo” sotto la tangenziale e l’attraversamento della rotonda di Piazza Regia e si è evitato quindi di bloccare una delle arterie principali di Vigonza e dell’intera Provincia con lo spostamento del tracciato fuori dall’asse stradale.



LA CAMPAGNA

Il messaggio centrale della campagna è “la linea che unisce” e racconta l’impatto che il Sir3 e il sistema di trasporto Smart avranno sulla vita della città, rendendo più vicina ogni destinazione. Ci sono linee che dividono e linee che uniscono, migliorando concretamente la qualità della vita di chi non vuole arrivare stressato sul posto di lavoro, di chi vuole usare al meglio il proprio tempo libero senza rimanere bloccato nel traffico, di chi deve andare a prendere i figli a scuola o dei ragazzi che vogliono arrivare in classe puntuali, delle persone di ogni età che vogliono muoversi in autonomia, per fare acquisti o andare a trovare i parenti.



RAGONA

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Nel messaggio del tram come linea che unisce leggo non solo l’idea di un trasporto pubblico che rende più efficienti tutti i nostri spostamenti, ma anche l’idea di un’idea di una Padova unita per raggiungere l’obiettivo di una città più sostenibile, efficiente, che guarda al futuro e mette al centro le persone, di cui il sistema Smart è uno dei simboli. Con questa nuova fase di campagna ci siamo posti l’obiettivo di informare i cittadini passo passo sull’evoluzione dell’opera complessiva. Comunicare in maniera puntuale cantieri e fasi progettuali».



BENTSIK

Riccardo Bentsik per APS Holding dichiara: «Quando si realizza un’infrastruttura del genere, che per forza di cose causerà qualche disagio in vista di un importante beneficio collettivo, è fondamentale informare i cittadini passo dopo passo».