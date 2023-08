PADOVA - Le prime code si sono formate già in mattinata sul ponte di Voltabarozzo, dove la carreggiata da due corsie è stata ristretta a una in uscita dalla città. Gli incolonnamenti, però, non hanno provocato disagi rilevanti, considerato che i volumi di traffico sono ridotti perché molta gente è ancora in ferie. Il vero test sarà lunedì, quando gli interventi entreranno nel vivo e molte persone torneranno al lavoro. Entrano nel clou quindi i cantieri propedeutici alla realizzazione del Sir3, la linea tranviaria che collegherà la stazione a Voltabarozzo passando per gli Ospedali, che interessano in particolare via Facciolati nelle vicinanze dell'incrocio con il lungargine Terranegra e il ponte di Voltabarozzo, dove è necessario spostare e sostituire una condotta del gas. Ieri sono entrate in vigore le modifiche nella viabilità che erano state annunciate nei giorni scorsi e gli operai hanno provveduto ad allestire il cantiere e a installare la segnaletica orizzontale per orientare gli automobilisti che già ieri si sono trovati a fare i conti con le modifiche alla circolazione.

Viabilità modificata

È stato istituito temporaneamente il senso unico di circolazione sul lungargine Terrangra, nel tratto compreso tra via Facciolati e via Nasini, in uscita dalla città, per consentire l'intervento di sostituzione della condotta del gas metano che interferisce con la presenza della linea tranviaria. Contemporaneamente sono stati istituiti il doppio senso di circolazione sul ponte di Voltabarozzo, campata ovest; il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sulla campata est; il divieto di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono il ponte una volta arrivati all'incrocio con i lungargini Sabbionari e Ziani; l'obbligo di proseguire dritto per i mezzi che percorrono via Facciolati e arrivano all'incrocio con lungargine Terranegra. Inoltre rimarranno chiusi i seguenti percorsi ciclopedonali: martedì e mercoledì, per il tempo necessario all'esecuzione di una particolare lavorazione, il lungargine Terranegra nel tratto tra via Facciolati e via Nasini e il collegamento tra passeggiata Lazzari e lo stesso lungargine. Nel frattempo proseguono i lavori al capolinea del Sir3 a Voltabarozzo, con gli interventi per la realizzazione delle fondazioni dell'officina e del deposito.

Corso Milano

Infine, come previsto dal cronoprogramma, sono ripresi i lavori pure in corso Milano per il Sir2, che unirà Rubano a Vigonza, partiti a inizio del mese non nel migliore dei modi perché la perdita di acqua da una condotta rotta aveva provocato disagi. Da mercoledì è in programma la posa longitudinale dei tubi sul lato nord di via San Pietro e poi dal 30 agosto si procederà su quello sud, dal civico 67 al Teatro Verdi. Questa seconda fase durerà circa un mese e comporterà la chiusura temporanea al traffico delle piste ciclabili e anche il divieto di sosta in alcuni stalli lungo corso Milano.

«Per quanto riguarda il Sir3 continuiamo senza sosta gli interventi sui sottoservizi - ha commentato Andrea Ragona, assessore alla Mobilità - approfittando dei quali anche la rete del gas viene ammodernata con la sostituzione delle tubature. La circolazione pure per questo cantiere è assicurata sull'asse principale, quello Facciolati-Voltabarozzo, che non sarà mai chiuso al traffico. L'unico disagio è la temporanea chiusura di un breve tratto del lungargine Terranegra in un solo senso di marcia. Monitoreremo comunque giornalmente la situazione per assicurarci che non accadano imprevisti o situazioni critiche».