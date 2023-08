PADOVA - La città si sta riempiendo di cantieri e il sindaco Giordani lancia il suo appello ai padovani: «Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, per questo motivo vi chiedo di darmi una mano. Serve pazienza». Quella del 2023 sarà ricordata come l’estate delle grandinate e dei cantieri in città. Dall’inizio di giugno, per esempio, nell’area attorno all’ospedale si stanno moltiplicando i cartelli di “Lavori in corso”. Ma attenzione: gli interventi legati al nuovo tram che nei prossimi mesi entreranno nel vivo sono destinati ad impattare in maniera molto pesante sulla circolazione in città. Di questo è assolutamente conscio il sindaco che ieri ha voluto lanciare un appello accorato in vista di un autunno che dal punto di vista della viabilità si prospetta caldissimo.



LA MAPPA

Partiamo dalle manutenzioni dell’attuale linea del tram: i cantieri sui binari all’Arcella da giorni stanno poi causando code in via Aspetti all’Arcella. Per quel che riguarda i cantieri del nuovo tram Stazione-Voltabarozzo, invece, il Comune ha comunicato che nel tratto di via Sografi compreso tra via Gattamelata e via Bon la chiusura è prorogata fino al 25 agosto per la bonifica della rete del gas. Di fatto un mese in più di disagi rispetto al previsto per chi vive e lavora in zona. Domani invece si chiuderanno i cantieri in via Libia alla Sacra Famiglia per l’istituzione del nuovo senso unico. Un provvedimento che sta creando molte proteste tra alcuni residenti del quartiere, mentre altri chiedevano da tempo a gran voce questa nuova viabilità.



VIA AVANZO

A mettere a durissima prova il traffico, però, non sono solamente i lavori legati alla realizzazione del Sir 3. Ne sanno qualcosa gli automobilisti che quotidianamente utilizzano via Avanzo. L’arteria alle spalle della stazione, infatti, da circa un mese è interessata da un cantiere in corrispondenza del cavalcavia Borogmagno. Almeno fino alla metà di agosto saranno giornate di passione anche per gli automobilisti che utilizzano la tangenziale est. A metà giugno infatti sono iniziati i lavori in corrispondenza del ponte sul Bacchiglione.



IL VIDEO

«È arrivato il mese di agosto e molti di voi saranno in partenza per le vacanze – ha spiegato ieri Giordani in un video –. Il mio pensiero però va a chi per una serie di motivi sarà costretto a rimanere in città. Padova, in questo periodo, sta entrando in una fase di grande trasformazioni. Inizia infatti un percorso verso il futuro per vivere tutti meglio, in un ambiente finalmente più pulito e più sano. Sono infatti iniziati i lavori del Sir 3 e presto andremo ad affidare anche i lavori del Sir 2 che unirà Rubano a Vigonza. Entro il 2026, dunque, Padova avrà 3 linee tranviarie connesse tra di loro». «Sarà una vera e proprio rivoluzione – ha continuato il sindaco –, mezzo miliardo di euro di investimenti, 35 chilometri di linea, 69 fermate, 55 mezzi in servizio, 20 milioni di passeggeri all’anno. Sono questi i numeri del sistema Smart. Un sistema che avrà tantissimi vantaggi: più comodità per gli spostamenti, un’aria più sana, meno traffico privato e una città a misura dove vivere sarà più bello e più facile».



L’IMPEGNO

«Ci stiamo impegnando tutti per lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti una Padova migliore – ha concluso Giordani –. Perché questo accada, però, serve la collaborazione di tutti. Dobbiamo essere un squadra. Mi piace però parlare chiaro, non ho mai mentito: il tram, unito alla nuova questura e al nuovo ospedale e a tutti i progetti che stiamo realizzando nei quartieri, necessitano di interventi importanti. I cantieri ci saranno, e saranno parecchi. Avremo anche dei disagi, io questo non voglio certamente nasconderlo. Faremo di tutto pur di evitarli ma, sicuramente, servirà anche la vostra pazienza».