PADOVA - Cantieri, cantieri e ancora cantieri. Al Borgomagno, in via Facciolati e in Corso Milano. Quella di domani, dunque, sarà una giornata “calda” non solo per le temperature elevate, ma anche perché sulle strade di tre zone cruciali per il traffico cittadino saranno presenti lavori importanti, due dei quali propedeutici all’arrivo della nuove linee tranviarie Sir 2 e Sir 3. Essendo ancora chiuse le scuole, l’auspicio è che la presenza di uomini e mezzi non paralizzi il traffico e che comunque numerosi automobilisti scelgano percorsi alternativi.



AL BORGOMAGNO

Sono partiti, e proseguiranno anche domani, dunque, i lavori per la riapertura del Borgomagno nei due sensi di marcia, prevista per il 13 settembre, primo giorno di scuola. Da quel momento, quindi,

potranno a transitare di nuovo le auto provenienti da Viale Codalunga e dirette all’Arcella, grazie a una nuova corsia preferenziale per i bus, ricavata spostando la ciclabile verso destra, che faciliterà la convivenza tra macchine e trasporto pubblico, seguendo una “scala gerarchica”: grazie alla regolazione dell’impianto semaforico, quindi, si eviteranno gli incolonnamenti dando la precedenza al tram, seguito dagli autobus e poi dai veicoli privati.

La formula individuata dai tecnici garantisce da un lato la sicurezza del cavalcavia, e dell’altro non penalizza i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici. L’intervento verrà a costare 50mila euro, ma darà una risposta a lungo termine, in quanto la demolizione del manufatto in vista dell’arrivo dell’Alta Velocità, è stato posticipata e non avverrà durante il mandato dell’amministrazione-Giordani.



FACCIOLATI

Da domani, poi, partiranno gli interventi per lo spostamento dei sottoservizi necessari per la realizzazione della linea tranviaria Sir 3, che collegherà la Stazione a Voltabarozzo, passando per gli ospedali. Nella fattispecie interesseranno via Facciolati nelle vicinanze dell’incrocio con il Lungargine Terranegra e il ponte di Voltabarozzo, dove è necessario spostare e sostituire una condotta del gas. E’ prevista l’istituzione temporanea del senso unico di circolazione sullo stesso Lungargine, nel tratto tra lo sbocco su via Facciolati e via Nasini (con questa direzione di marcia), da domani a venerdì 15 settembre.

Pertanto sarà possibile per i veicoli uscire dal Lungargine, oltrepassare il semaforo per immettersi appunto su via Facciolati, però non potranno durante i lavori immettersi da quest’ultima sul Lungargine stesso. Inoltre, verrà chiusa al traffico la campata del Ponte di Voltabarozzo riservata alla carreggiata che porta in centro, e la circolazione sarà a doppio senso sulla campata di fianco, quella che normalmente è a due corsie, con senso di marcia verso Voltabarozzo per chi proviene sempre dal centro. Domani saranno delimitate le aree di cantiere, attivate le modifiche alla viabilità e nei giorni successivi inizieranno i lavori veri e propri. «Continuiamo senza sosta gli interventi sui sottoservizi – ha commentato l’assessore Andrea Ragona - approfittando dei quali anche la rete del gas viene ammodernata con la sostituzione delle tubature. La circolazione anche per questo cantiere è assicurata sull’asse principale, quello Facciolati-Voltabarozzo, che non sarà mai chiuso al traffico. L’unico disagio è la temporanea chiusura di un breve tratto del Lungargine Terranegra in un solo senso di marcia. Monitoreremo comunque giornalmente la situazione».



CORSO MILANO

Infine, come previsto dal cronoprogramma, riprendono i lavori pure in Corso Milano per il Sir 2 che unirà Rubano a Vigonza, che erano partiti a inizio del mese non nel migliore dei modi perchè la perdita di acqua da un tubo rotto aveva provocato lunghe code e alcune palazzine erano rimaste senza servizio idrico. Domani e dopodomani è prevista la preparazione dei cantieri e l’allestimento del magazzino con i tubi, mentre da mercoledì è in programma la loro posa longitudinale sul lato nord di via San Pietro, e poi dal 30 agosto si procederà su quello sud, dal civico 67 al Teatro Verdi. Questa seconda fase durerà circa un mese e comporterà la chiusura temporanea al traffico delle piste ciclabili e anche il divieto di sosta in alcuni stalli lungo Corso Milano.