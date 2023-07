Padova. Il cavalcavia Borgomagno riaprirà: l'annuncio a sorpresa dopo settimane di polemiche

PADOVA - Il cavalcavia Borgomagno riaprirà a settembre. L'annuncio, oggi 10 giugno, è dell'assessore Andrea Ragona che ha commissionato ad un gruppo di tecnici uno studio per capire se il ponte può riaprire in sicurezza.

La risposta è stata affermativa.

E così, dopo settimane di polemiche e una petizione consegnata proprio questa mattina, la circolazione tornerà quella di prima, in tempo con la riapertura delle scuole. Il ponte, infatti, riaprirà la seconda settimana di settembre. Il cavalcavia era stato chiuso in direzione Arcella per questioni legate alla sicurezza ma la decisione aveva scatenato fortissime polemiche tra residenti e commercianti. L'accusa era di lasciare isolato l'intero quartiere.