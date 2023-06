Padova. Protesta di Ascom per la chiusura del Borgomagno verso l'Arcella

PADOVA - «Mi viene da dire che forse Ragona non è un assessore adatto ad una città come Padova». Ormai tra l'Ascom e l'amministrazione Giordani sulla chiusura del cavalcavia Borgomagno è scontro totale. A dire il vero, ad essere entrata nel mirino del presidente Patrizio Bertin non è l'intera maggioranza che fa capo a Sergio Giordani. Il suo obiettivo sono, infatti, le politiche ambientaliste portate avanti da Coalizione civica, quindi il dito puntato è contro l'unico esponente arancione in giunta, ovvero l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona.