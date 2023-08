PADOVA - Due cantieri, a Voltabarozzo e in Corso Milano, propedeutici alla realizzazione delle nuove linee tranviarie, ieri sono stati impostati, mentre il terzo, quello sul Borgomagno, partito lo scorso fine settimana e finalizzato a far tornare il cavalcavia di accesso all'Arcella percorribile in entrambi i sensi di marcia, è andato avanti speditamente, tanto che proprio da esso arriva la novità più rilevante: i tempi si accorciano e quindi la riapertura dovrebbe venire prima dei 10 giorni preventivati. Al debutto dei preparativi sulle strade dei due quartieri e in presenza degli interventi veri e propri sul ponte che sovrasta la Stazione, non ci sono stati disagi per il traffico, che però potrebbero verificarsi da venerdì a Voltabarozzo quando si procederà con gli scavi.