TEOLO (PADOVA) - Era il percorso lungo il quale si inerpicavano colonne di mezzi di trasporto di soldati e vettovaglie, diretti alla base del Primo Roc. Ma ora anche la strada del Venda, che collega Castelnuovo all'ex presidio dell'Aeronautica, è diventata parte dell'archeologia militare che caratterizza l'area a ridosso della vetta più alta dei Colli. Buche simili a crateri, avvallamenti causati da dissesti idrogeologi, asfalto eroso in ogni parte e devastato dalla vegetazione, rivelano infatti l'abbandono in cui versa il polo un tempo strategico per il controllo delle rotte civili e militari. Gli unici mezzi che ancora lo percorrono, sia pure a fatica, sono quelli dei tecnici che si prendono cura dei trasmettitori della Rai e delle antenne di collegamenti radio ancora in uso fra le forze dell'ordine. E che, sempre più saltuariamente, compiono un autentico percorso di guerra per giungere a destinazione.



LA SITUAZIONE

Anche la strada, dunque, come la stessa base, fa parte della scomoda eredità lasciata dall'amministrazione militare alle comunità locali. Ma se Vo, Galzignano e Torreglia attendono senza eccessive apprensioni da Regione ed Ente Parco il varo di un progetto di recupero su ampia scala dell'ex base militare, il Comune di Teolo, dopo la dimissione della strada da parte del Demanio e il suo declassamento ad area comunale, potrebbe trovarsi nella situazione di dover assumere al proprio patrimonio un percorso lastricato di spese. I circa tre chilometri di strada ricadono infatti tutti nel territorio del centro teolese.



«Fatti due conti ha infatti spiegato l'assessore ai lavori pubblici, Matteo Turetta servono 700mila euro per ricostruire il percorso. Fatta eccezione per qualche casa sparsa posta all'inizio del percorso, gli unici enti che utilizzano la strada sono Rai Way, Enav ed il Ministero della difesa, tutti interessati alla manutenzione degli impianti delle antenne in cima al Venda. Teolo non ne sortisce alcuna utilità».

L'amministrazione comunale tuttavia non disconosce il ruolo che l'arteria ripristinata potrebbe avere all'interno di un progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica della base.



IL PROGETTO

Al punto da lanciare l'idea di trasformare l'area dell'ex Primo Roc in un museo dedicato all'avamposto militare. Non per questo tuttavia intende sobbarcarsi la spesa per il rifacimento della strada. «Siamo disponibili ha continuato Turetta a bandire la gara per aggiudicare i lavori di rifacimento del percorso e controllarne l'esecuzione. Ma a condizione, tuttavia, che la somma venga interamente corrisposta dagli enti che attualmente utilizzano il percorso».